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Баку проведет собственную экспертизу тел погибших в Екатеринбурге

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Азербайджан самостоятельно проведет еще одну экспертизу тел погибших в Екатеринбурге граждан страны, сообщает агентство АПА.

Тела доставят примерно в 20:00 в международный аэропорт Гейдар Алиев, а утром 1 июля отправят в Агджабеди.

«В Азербайджане будет проведена повторная экспертиза тел. Она будет проведена или сегодня, или завтра, это пока точно неизвестно», — рассказал агентству заместитель главного редактора газеты 525-ci qəzet Сейфаддина Гусейнли, чьи братья Гусейн и Зияддин Сафаровы погибли во время рейда российских силовиков.

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Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

Ранее в июне силовики задержали в Екатеринбурге более 50 уроженцев Азербайджана, среди которых также братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, владельцы кафе «Каспий». Позднее источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что задержанные также причастны к массовому отравлению алкоголем в 2021 году. Российские силовики подтвердили, что умерли два человека, по данным азербайджанской стороны, это были братья Сафаровы.

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах российского посольства Петра Волоковых. Ему выразили решительный протест в связи с рейдами российских силовиков в квартирах в Екатеринбурге, где проживали азербайджанцы, «в результате которых были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы». В Кремле заявили, что работа правоохранительных органов не должна быть поводом для демаршей.

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Полина Харчевникова
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