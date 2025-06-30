Россия ввела санкции против немецкой Daimler Truck
Правительство России включило немецкую компанию Daimler Truck в перечень компаний, против которых Россия вводит экономические санкции. Соответствующий документ был размещен на сайте официального публикования правовых актов.
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