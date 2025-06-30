 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Россия ввела санкции против немецкой Daimler Truck

Сюжет
Война санкций

Правительство России включило немецкую компанию Daimler Truck в перечень компаний, против которых Россия вводит экономические санкции. Соответствующий документ был размещен на сайте официального публикования правовых актов.

Материал дополняется

Семьям военных массово рассылают вирусные файлы

Кадыров рассказал, кто приехал на свадьбу его сына Адама

Москву накрыл циклон. Фото со спутника

В «Ленте.ру» сменится главред

В Баку задержали главу редакции и шеф-редактора Sputnik

В США турбина ветрогенератора перекрыла движение на трассе

«Союзмультфильм» зарегистрирует товарный знак «Чебубу»

ФИФА сняла с «Локомотива» запрет на регистрацию новичков

Прокуратура передала в СК материалы для уголовного дела против Дудя

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Полина Харчевникова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 92,27 (-0,01) Инвестиции, 19:01 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 78,53 (+0,06) Инвестиции, 19:01
Лукашенко предложил народу молиться на власть за отсутствие войны Политика, 20:20
Россия ввела санкции против немецкой Daimler Truck Политика, 20:15
Второй игрок из топ-10 вылетел на старте Уимблдона Спорт, 20:07
Киселев назвал несправедливостью ситуацию со Sputnik в Баку Общество, 20:01
В Петербурге Mercedes врезался в фонарный столб Общество, 19:55
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:55
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Матвиенко предложила ограничить семейную ипотеку регионом проживания Недвижимость, 19:54
Нейрокосметика и ИИ для подбора помады: 5 актуальных бьюти-трендов Стиль, 19:37
Как со спутника выглядит циклон «Корнелиус» над Москвой. Фото Общество, 19:36
СК установил личности подростков, спевших песню про Бандеру в Тольятти Политика, 19:32
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
Россияне считают, что развитие технологий в медицине сделает жизнь лучше Life, 19:27
Как в Москве сделали сидр вместе с именитым британцем Томом Оливером Вино, 19:21