«Радио Судного дня» передало 2 загадочных слова

Российская радиостанция УВБ-76, известная как «станция Судного дня», передала два непонятных слова, передает телеграм-канале «УВБ-76 логи».

30 июня в 12:57 по московскому времени на радиоволне прозвучало первое слово за день — «зевосеул».

Позднее, в 14:26, последовало слово «трунонорд».

25 июня 2025 года радио передало 18 новых сообщений, среди них — «буеропрыщ», «хрякохрыч» и «кранофай».

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работает с середины или второй половины 1970-х годов на частоте 4625 кГц, также доступна для прослушивания онлайн. Ее другое название — «жужжалка» (англ. The Buzzer).

Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных и разведывательных структур. Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира. Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76.

Ее также называют «радио Судного дня» в связи с версией о том, что станция может служить частью системы «Периметр» (или «Мертвая рука», англ. Dead Hand) — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.