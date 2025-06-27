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Как защититься от мошенников ,  
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В Сбербанке разъяснили, когда не вернут украденные мошенниками деньги

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Как защититься от мошенников
Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

Российские банки не обязаны возвращать украденные мошенниками деньги, если установлено, что жертва сама виновата, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».

«Если установлена вина человека, то банк не должен вместо него нести ответственность», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что банк должен нести ответственность только в случае, если киберпреступление смогло произойти по вине именно кредитной организации. Например, если банк «не установил жесткие антифрод-системы, не использовал в своих системах доведенную информацию о конкретных атрибутах киберпреступников, то есть знал, что на этот счет нельзя зачислять, и нарушил это требование».

Банки начнут возвращать украденные деньги по новой схеме
Финансы
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Некоторые люди полагают, что банки обязаны возмещать клиентам любые украденные мошенниками суммы, сказал Кузнецов. Но тогда все начнут «выбрасывать кошельки в урну, на помойку и писать заявление о том, что у них якобы украли денежные средства», добавил топ-менеджер Сбербанка. Многие клиенты банков начнут заявлять, что попали под влияние телефонных мошенников, сняли деньги и отдали их курьеру, объяснил Кузнецов.

В конце июля 2024 года в России начал действовать закон, установивший новые правила для возврата похищенных мошенниками денег. Так, банк обязан вернуть украденные киберпреступниками суммы, если:

  • банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента»;
  • если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был совершен без согласия клиента;
  • если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, то банк должен вернуть средства при условии, что клиент уведомил об этих фактах. Если же клиент не предупредил банк о потере контроля над картой, то банк может не возмещать средства. В этом случае также указан срок для возврата трансграничного перевода — 60 дней.

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