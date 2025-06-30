Задержанных азербайджанцев заподозрили в причастности к гибели 40 человек

Задержанных по делу об «этнической преступной группе» в Екатеринбурге заподозрили в причастности к отравлению алкоголем около 40 человек. Массовое отравление произошло в 2021 году

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

Фигуранты дела об «этнической преступной группе» в Екатеринбурге причастны к массовому отравлению алкоголем на Урале в 2021 году, когда погибли около 40 человек. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах. Также об этом сообщают источники «РИА Новости» и Ura.ru.

Ранее управление СК по Свердловской области сообщило о задержании в Екатеринбурге нескольких участников преступной группы по делу об убийствах, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах.

Массовое отравление контрафактным алкоголем произошло в Оренбургской области в начале октября 2021 года. Полицейские тогда нашли в Орске базу с 1218 бутылками суррогатного алкоголя, а также пункт розлива с оборудованием и пустой тарой. Позднее на складе обнаружили еще 11 металлических бочек объемом 200 л со спиртосодержащей жидкостью. В образцах изъятого алкоголя нашли метанол. По данным властей, у некоторых пациентов концентрация вещества превысила смертельную дозу в пять раз.

По данным Ura.ru и E1.ru, ранее в июне силовики задержали в Екатеринбурге более 50 уроженцев Азербайджана. Их подозревают в совершении нераскрытых преступлений — в частности, в убийстве жителя города азербайджанского происхождения Юниса Пашаева. Основные подозреваемые — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, владельцы кафе «Каспий».

Уголовное дело возбуждено по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму), его расследует четвертый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК по Свердловской области. Дело передадут в центральный аппарат ведомства.

МИД Азербайджана сообщил о вызове временного поверенного в делах российского посольства Петра Волоковых. Ему выражен решительный протест в связи с рейдами российских силовиков в квартирах в Екатеринбурге, где проживали азербайджанцы, «в результате которых были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы». В Кремле заявили, что работа правоохранительных органов не должна быть поводом для демаршей.

Кроме того, 30 июня азербайджанский омбудсмен Сабина Алиева попросила российскую коллегу Татьяну Москалькову объяснить задержания, последняя обратилась в Генпрокуратуру России.