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Политика ,  
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Два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе у берегов ОАЭ

Фото: Finnbarr Webster / Getty Images
Фото: Finnbarr Webster / Getty Images

В Оманском заливе недалеко от якорной стоянки Хор Факкан, которая принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), столкнулись два нефтяных танкера, сообщает сервис по отслеживанию передвижений судов Marinetraffic в соцсети Х (экс-Twitter).

По информации ресурса, танкер под флагом Либерии Front Eagle был загружен сырой нефтью и направлялся в порт Чжоушань в Китае. Второе судно, Adalynn, построенное в 2002 году, на момент столкновения шло в балласте (без груза) после выхода из американского порта Анкоридж.

Несмотря на то что в ранних сообщениях, как отмечает сервис, упоминалось третье судно, на воспроизведении видно, что в столкновении участвовали только Adalynn и Front Eagle.

Спустя несколько часов после столкновения статус последнего обновили на Not Under Command («не под командованием»). Информация о возможных разливах нефти, пострадавших или ущербе пока не поступала.

Press TV опубликовал фото горящих танкеров вблизи Ормузского пролива
Политика
Фото:Firms.modaps.eosdis.nasa.gov

Ранее иранский телеканал Press TV опубликовал фото, на котором, согласно информации издания, у побережья Ирана недалеко от Ормузского пролива горят три танкера.

Ормузский пролив расположен в северо-западной части Индийского океана, он разделяет юго-восточное побережье Ирана и северное побережье Омана. Этот пролив — стратегический маршрут: через него проходит до 20% мировой нефти и более 30% сжиженного природного газа. Хотя международное право гарантирует свободу судоходства, Иран и США не ратифицировали соответствующую конвенцию. На фоне конфликта на Ближнем Востоке член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари заявил, что Тегеран может закрыть пролив «без колебаний».

По данным Reuters, об инциденте в 22 морских милях (примерно 40 км) к востоку от города Хор-Факкан в ОАЭ также сообщила британская компания по морской безопасности Ambrey. Bloomberg уточнил, что в уведомлении, которое получили грузоперевозчики, происшествие назвали «военным риском/наблюдением».

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Теги
Полина Дуганова
нефтетанкер танкеры ОАЭ Оманский залив Ормузский пролив
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