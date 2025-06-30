В автокатастрофе в Алтайском крае погибли трое взрослых и трое детей

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В результате автокатастрофы в Шипуновском районе Алтайского края погибли шесть человек — трое взрослых и трое детей, сообщает пресс-служба регионального МВД в телеграм-канале.

Днем в понедельник, 30 июня, два легковых автомобиля столкнулись на 187 км автодороги А-322. Предварительно водитель Kia Forte выехал на встречную полосу и врезался в Honda Odyssey.

«По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних», — говорится в сообщении. По данным телеграм-каналов «112» и «Сигнал», еще четверо пострадали, их госпитализировали.

Как уточнила полиция, возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек. Максимальное наказание по статье — семь лет лишения свободы.

Региональная прокуратура начала проверку для выяснения обстоятельств аварии.

В конце декабря 2024 года в Бийском районе Алтайского края произошло массовое ДТП из-за ограниченной видимости. Тогда столкнулись 29 автомобилей, никто не пострадал.

Как уточнила региональная Госавтоинспекция, один из водителей не справился с управлением и столкнулся с впередиидущим автомобилем. Водители, которые ехали следом, не успели среагировать и столкнулись с теми, кто был впереди.