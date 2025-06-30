Тральщики из Нидерландов для Киева назвали «Мелитополь» и «Геническ»
Нидерланды и Бельгия впервые передали Украине минные тральщики, один из которых назвали «Мелитополь». Киеву намерены передать еще одно судно, которое получит название «Геническ». Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов.
Нидерланды передали Украине минный тральщик Zr.Ms. Vlaardingen, который теперь будет носить название «Мелитополь». Церемония прошла на военно-морской базе Зебрюгге в Бельгии, однако об этом сообщили только 26 июня из соображений безопасности. Переданный корабль прошел техническое обслуживание, его оснастили системами для поиска и обезвреживания мин.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что тральщики «начинают новую главу, под новым флагом, с новой миссией». До конца года Украина получит еще один тральщик — Zr.Ms. Makkum, который переименуют в честь Геническа.
Осенью 2022 года Россия по результатам референдума объявила о вхождении в состав страны Запорожской и Херсонской областей, где расположены Мелитополь и Геническ. С февраля того же года эти территории находятся под контролем российских сил.
Москва выступает против иностранной военной поддержки Киева. Президент Владимир Путин подчеркнул ранее, что прекращение поставок оружия и передачи разведданных Украине должно стать «ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем».
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