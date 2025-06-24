Швеция купит системы ПВО, которые «хорошо показали себя на Украине»

Швеция получит шесть комплексов IRIS-T, они предназначены для защиты острова Готланд в Балтийском море. С 2022 года Германия поставляет эти системы Украине

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Швеция купит системы ПВО IRIS-T SLM у немецкого производителя Diehl за 9 млрд крон (€790 млн), объявили премьер-министр Ульф Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон.

«Теперь у нас будут возможности, которых не было раньше, — возможности отражать угрозы, которые могут возникнуть в военной ситуации», — заявил Кристерссон (цитата по Aftonbladet), отметив, что IRIS-T «исключительно хорошо показала себя на Украине».

Швеция получит семь комплексов с дополнительным оборудованием, в стоимость контракта входят также логистика и обслуживание. Поставки начнутся в 2028 году.

IRIS-T призвана усилить защиту от беспилотников, вертолетов, истребителей и крылатых ракет на острове Готланд в Балтийском море, заявили власти. Он находится между Латвией и Швецией, в 100 км от побережья последней (и вдоль морского пути между Санкт-Петербургом и Калининградом).

Готланд имеет стратегическое значение, его расположение позволяет легко контролировать как воздушное, так и морское движение на юге Балтийского моря, отмечали шведские военные. Euractiv пишет, что он особенно уязвим для военных угроз и потенциальных атак. Посол России в Стокгольме Сергей Беляев отмечал, что Швеция укрепляет военное присутствие на острове Готланд из-за российской военно-морской базы в Балтийске.

IRIS-T SL предназначены для поражения разных воздушных объектов — самолетов, вертолетов, беспилотных аппаратов, крылатых ракет и баллистических ракет малой дальности. Максимальная дальность поражения ракеты IRIS-T SLM составляет 40 км, а высота — 20 км.

Осенью 2022 года Германия начала передачу комплексов средней дальности Украине. По состоянию на 2024-й, по данным SIPRI, у Киева было шесть систем. А в прошлом сентябре Олаф Шольц, занимавший тогда пост канцлера, заявил о планах передать Киеву еще 17 IRIS-T.