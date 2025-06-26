Две страны Европы впервые передали Киеву минные тральщики

Корабли уже переданы Украине, ранее об этом не сообщали из соображений безопасности, заявили в Минбороны Нидерландов. Один из них переименовали в «Мелитополь». Россия осуждает помощь Украине

Нидерланды и Бельгия впервые передали Украине минные тральщики — Zr.Ms Vlaardingen и BNS Narcis, сообщает нидерландское Минобороны.

Церемония передачи состоялась некоторое время назад на бельгийской военно-морской базе Зебрюгге, но ранее об этом не рассказывали из соображений безопасности, пояснили в ведомстве.

Министр Рубен Брекельманс заявил, что тральщики «начинают новую главу, под новым флагом, с новой миссией». Zr.Ms. Vlaardingen переименовали в «Мелитополь», а в конце года Украина получит от страны еще один тральщик Zr.Ms. Makkum, который назовут в честь Геническа. Осенью 2022-го Россия включила в свой состав Запорожскую и Херсонскую области, где расположены эти города, а сами они находятся под контролем российских сил с февраля того года.

«Основные порты Одессы и черноморские судоходные пути являются жизненно важными для украинской экономики. И они находятся под постоянной угрозой», — сказал Брекельманс.

Бельгия в 2024 году объявила о планах передать Украине Narcis в рамках крупного пакета военной помощи. Тральщик находился на вооружении бельгийских военно-морских сил с момента его спуска на воду в 1990 году. Перед тем, как судно получил Киев, оно прошло комплексное техническое обслуживание. Narcis оснащен автономными беспилотными аппаратами Atlas Seafox и Saab Double Eagle Mk.III для обнаружения и обезвреживания мин.

Ранее на этой неделе Нидерланды выделили Украине пакет военной помощи на €175 млн, а в мае страна завершила передачу Киеву истребителей F-16.

Москва осуждает иностранную военную помощь Киеву. Президент Владимир Путин заявил, что прекращение ее поставок и представления Украине разведывательной информации должно стать «ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем».