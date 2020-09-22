СК показал видео с задержанными членами секты Виссариона

Руководители «Церкви последнего завета» задержаны и ждут предъявления обвинений. Их подозревают в психологическом насилии над людьми

Видео: СК РФ

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Следственный комитет России на своем канале в YouTube показал видео с задержанными участниками религиозной секты «Церковь последнего завета», действовавшей в Красноярском крае.

На записи видно, как сотрудники правоохранительных органов выводят из микроавтобуса трех человек и сажают в вертолет.

Как сообщил СК, руководителями религиозного объединения, которое действовало с 1991 года, были Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников. «Тороп именовал себя сыном божьим Христом под именем Виссарион», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В СК отметили, что в ближайшее время руководителям секты будет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239, п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам). По словам Петренко, в отношении последователей организации применялось психологическое насилие, повлекшее тяжкий вред здоровью.