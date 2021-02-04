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Суд удовлетворил иск об изъятии лесного участка у общины Виссариона

Региональный Минлесхоз обратился в суд в ноябре. В иске говорилось, что на участке незаконно возвели строения и складировали отходы. Адвокаты религиозной общины не согласились с этими доводами и намерены обжаловать решение
Община Виссариона
Община Виссариона (Фото: vissarion.ru)

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск регионального Минлесхоза о расторжении договора пользования участка в лесу, который занимала «Церковь последнего завета». Ее лидера Сергея Торопа (Виссариона) арестовали в сентябре 2020 года по подозрению в насилии над своими последователями. Об этом РБК сообщил адвокат религиозной общины Иван Хорошев.

В картотеке дел красноярского арбитража говорится, что иск Минлесхоза удовлетворен полностью.

ФСБ на вертолете вывезла лидера секты Виссариона из «Города Солнца»
Общество
Фото:vissarion.ru

Красноярский Минлесхоз потребовал в ноябре через суд расторгнуть договор с общиной на участок, взятый в пользование в 2015 году. В иске говорилось, что вопреки соглашению на участке «разместили жилые и нежилые строения, не предназначенные для религиозной деятельности, а сам он был захламлен «отходами производства и потребления».

«Церковь последнего завета» была создана Сергеем Торопом (Виссарионом) в 1991 году. В 1995-м его последователи основали в Курагинском районе на юге Красноярского края поселение под названием «Город Солнца».

22 сентября 2020 года в ходе спецоперации, в которой был задействован спецназ ФСБ, задержали Торопа и других руководителей церкви Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.

Прокуратура решила ликвидировать «Церковь последнего завета» Виссариона
Общество
Последователи &laquo;Церкви последнего завета&raquo; на площади Ангелов в поселении &laquo;Обитель Рассвета&raquo;

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Следственный комитет предъявил Торопу обвинение по ч. 1 ст. 239, пунктам «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам). По версии следователей, Тороп и другие руководители секты применяли психологическое насилие к последователям для получения дохода. Адвокаты обвиняемых сообщали, что потерпевшими по делу проходят 19 человек, двум из которых был нанесен тяжкий вред.

Красноярский минлесхоз решил забрать лесной участок у общины Виссариона
Общество
Вид на поселение последователей общины &laquo;Церкви последнего завета&raquo;

Торопа арестовали, срок заключения под стражу несколько раз продлевался. Прокуратура решила ликвидировать «Церковь последнего завета». Сотрудники надзорного органа провели проверку и выявили, что доктрины секты ограничивали «право на жизнь, право на свободу и неприкосновенность личности, свободу совести, право на защиту семьи, материнства и детства, на образование; право на охрану здоровья и медицинскую помощь».

В декабре суд Новосибирска арестовал имущество Торопа, Ведерникова и Редькина в рамках разбирательства по искам от потерпевших на общую сумму более 12 млн руб.

Авторы
Михаил Котляр, Любовь Порываева
Красноярский край суд секта
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Красноярский минлесхоз решил забрать лесной участок у общины Виссариона
Общество
Прокуратура решила ликвидировать «Церковь последнего завета» Виссариона
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