Суд удовлетворил иск об изъятии лесного участка у общины Виссариона

Региональный Минлесхоз обратился в суд в ноябре. В иске говорилось, что на участке незаконно возвели строения и складировали отходы. Адвокаты религиозной общины не согласились с этими доводами и намерены обжаловать решение

Община Виссариона (Фото: vissarion.ru)

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск регионального Минлесхоза о расторжении договора пользования участка в лесу, который занимала «Церковь последнего завета». Ее лидера Сергея Торопа (Виссариона) арестовали в сентябре 2020 года по подозрению в насилии над своими последователями. Об этом РБК сообщил адвокат религиозной общины Иван Хорошев.

В картотеке дел красноярского арбитража говорится, что иск Минлесхоза удовлетворен полностью.

Красноярский Минлесхоз потребовал в ноябре через суд расторгнуть договор с общиной на участок, взятый в пользование в 2015 году. В иске говорилось, что вопреки соглашению на участке «разместили жилые и нежилые строения, не предназначенные для религиозной деятельности, а сам он был захламлен «отходами производства и потребления».

«Церковь последнего завета» была создана Сергеем Торопом (Виссарионом) в 1991 году. В 1995-м его последователи основали в Курагинском районе на юге Красноярского края поселение под названием «Город Солнца».