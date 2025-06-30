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Общество ,  
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Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика

Пострадавший от пассажира в Шереметьево мальчик находится в тяжелом состоянии
Фото: Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля
Фото: Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля

Врачи Детского клинического центра (ДКЦ) им. Л.М. Рошаля отмечают положительную динамику у госпитализированного мальчика, которого в конце июня пассажир с силой бросил на пол в московском аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минздрава Московской области, поступившем в РБК. При этом, как отметили в ведомстве, ребенок по-прежнему в тяжелом состоянии.

«Продолжает находиться в тяжелом состоянии. Отмечается положительная динамика. Врачи <...> продолжают делать все возможное для его выздоровления», — говорится в сообщении.

Ранее врачи ДКЦ им. Л.М. Рошаля диагностировали у мальчика тяжелую черепно-мозговую травму. У него были обнаружены открытые переломы и небольшая субдуральная гематома. При этом томография показала, что мозг ребенка не поврежден. Пациента поместили в медикаментозный сон на аппарате ИВЛ.

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Общество
Кадры задержания мужчины, который напал на ребенка в Шереметьево, 24 июня 2025 года &nbsp;

Инцидент с двухлетним мальчиком произошел 24 июня. Ребенок с семьей находился в зоне прилета аэропорта, когда его внезапно схватил взрослый мужчина и бросил на пол. Напавшего задержали. Он не смог объяснить мотив своего поступка.

По версии следствия, пассажир находился в состоянии наркотического опьянения. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 УК России и п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Задержанного поместили под стражу.

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