Песков посоветовал мэру Одессы изучить историю «не русского города»

Геннадий Труханов (Фото: truonline / Telegram)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал мэру Геннадию Труханову, который заявил, что «Одесса — это не русский город», изучить историю.

Песков отметил, что у приморского города есть «собственная история, богатая история», которая вместе с тем «неразрывно связана с Россией».

Поэтому, по словам Пескова, Труханову следует «взять или учебник по истории или взять первоисточники, исторические материалы и ознакомиться с ними».

Ранее в июне украинское издание Telegraf опубликовал кадры, на которых слышно, как Труханов говорит, что «Одесса — это не русский город и никогда [России] не принадлежала». Таким образом глава города ответил подошедшему к нему мужчине, который спросил о памятнике поэту Александру Пушкину, который власти Одессы решили снести.

Российский президент Владимир Путин много раз называл Одессу русским городом.