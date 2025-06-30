Песков посоветовал мэру Одессы изучить историю «не русского города»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал мэру Геннадию Труханову, который заявил, что «Одесса — это не русский город», изучить историю.
Песков отметил, что у приморского города есть «собственная история, богатая история», которая вместе с тем «неразрывно связана с Россией».
Поэтому, по словам Пескова, Труханову следует «взять или учебник по истории или взять первоисточники, исторические материалы и ознакомиться с ними».
Ранее в июне украинское издание Telegraf опубликовал кадры, на которых слышно, как Труханов говорит, что «Одесса — это не русский город и никогда [России] не принадлежала». Таким образом глава города ответил подошедшему к нему мужчине, который спросил о памятнике поэту Александру Пушкину, который власти Одессы решили снести.
Российский президент Владимир Путин много раз называл Одессу русским городом.
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