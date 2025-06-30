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Военная операция на Украине ,  
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Песков посоветовал мэру Одессы изучить историю «не русского города»

Песков посоветовал мэру Одессы Труханову изучить историю «не русского города»
Сюжет
Военная операция на Украине
Геннадий Труханов
Геннадий Труханов (Фото: truonline / Telegram)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал мэру Геннадию Труханову, который заявил, что «Одесса — это не русский город», изучить историю.

Песков отметил, что у приморского города есть «собственная история, богатая история», которая вместе с тем «неразрывно связана с Россией».
Поэтому, по словам Пескова, Труханову следует «взять или учебник по истории или взять первоисточники, исторические материалы и ознакомиться с ними».

Труханов по-русски заявил, что Одесса «не русский город»
Политика
Фото:F8 studio / Shutterstock

Ранее в июне украинское издание Telegraf опубликовал кадры, на которых слышно, как Труханов говорит, что «Одесса — это не русский город и никогда [России] не принадлежала». Таким образом глава города ответил подошедшему к нему мужчине, который спросил о памятнике поэту Александру Пушкину, который власти Одессы решили снести.

Российский президент Владимир Путин много раз называл Одессу русским городом.

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