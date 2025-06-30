Суд на Украине заочно приговорил блогера Гоблина к 10 годам
Суд на Украине заочно приговорил блогера, писателя и переводчика Дмитрия Пучкова к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства по двум статьям, следует из информации, опубликованной на сайте Винницкого горсуда.
Пучкова, более известного под псевдонимом Гоблин, обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в публичных призывах к агрессивной войне — ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса и ст. 436 УК. В суде отметили, что приговор в силу еще не вступил.
По версии следствия, Пучков давал интервью и размещал видеообращения с призывами к изменению государственной границы Украины и разжиганием национальной вражды. В суде также обратили внимание на то, что блогер, будучи осведомленным о возбуждении дела, так и не явился на заседание. Карточка дела против Пучкова появилась в базе суда в ноябре 2024 года.
Пучков известен закадровыми («гоблинскими») переводами фильмов, сериалов и видеоигр. Он переводил среди прочих картины «Криминальное чтиво», «Карты, деньги, два ствола», мультфильм «Южный парк» и другие. В 2012 году вошел в состав общественного совета при Министерстве культуры.
В августе 2024 года администрация видеохостинга YouTube удалила канал Пучкова за нарушение политики в отношении разжигания ненависти.
Накануне стало известно, что суд на Украине также заочно приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины музыканта и блогера Акима Апачева (настоящее имя — Аким Гасанов). Его осудили по тем же статьям, что и Пучкова. Приговор вынес Винницкий суд.
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