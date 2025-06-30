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Военная операция на Украине ,  
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Москалькова предупредила о вирусной рассылке семьям военнослужащих

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: ombudsmanrf / Telegtam
Фото: ombudsmanrf / Telegtam

Семьям военнослужащих рассылают вирусные файлы от фальшивого аккаунта «Комитета Красного Креста», сообщает уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.

Отличительная особенность таких файлов — формат .apk, который позволяет злоумышленникам запустить на устройстве стороннюю программу и получить персональные данные человека, загрузившего файл.

«Если вы видите .apk в конце названия, это верный признак вирусного файла», — говорится в сообщении.

Москалькова предупредила, что файлы могут носить название, которое заинтересует членов семей военных, например «Список военнопленных», «Приложение Красного Креста», «Фотоальбомы пленных», но открывать их нельзя.

МВД предупредило о рассылке мошенниками писем от имени Google
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

APK (Android Package Kit) — формат архивных исполняемых файлов-приложений для Android и ряда других операционных систем на ее базе.

Мошенники часто используют apk-файлы для рассылки вирусов.

Например, в октябре 2024 года МВД предупредило о рассылке вирусов под видом фотографий через Telegram. Мошенники рассылали apk-файлы для системы Android под названием «Фото», а к ним прикрепляли вопрос, действительно ли пользователь на нем изображен.

«Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте», — сообщили в ведомстве.

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Теги
Александра Озерова
интернет-мошенники мошенники Татьяна Москалькова файлы
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