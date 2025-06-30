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В Великобритании профсоюз работников транспорта (RMT) потребовал от правительства страны способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине вместо поставок Киеву вооружений, пишет The Telegraph. Соответствующую резолюцию транспортники приняли на ежегодном заседании RMT в Манчестере.

Авторы документа, как отмечает издание, обратились к министрам-лейбористам с призывом «взять на себя обязательство работать над дипломатическим, переговорным, долгосрочным мирным урегулированием».

«Великобритания продолжает играть воинственную роль в международных отношениях, поставляя оружие британского производства, оказывая военную поддержку, кредиты и миллиарды фунтов государственного финансирования, пытаясь, но безуспешно добиться военного поражения России на Украине», — цитирует Telegraph резолюцию.

В RMT также указали на то, что поставлять оружия одной стороне против другой «контрпродуктивно для создания условий мирного решения». Более того, финансирование эскалации конфликта на Украине приводит к сокращению социальных расходов и снижению уровня жизни в самой Великобритании.

В марте 2025 года в правительстве Великобритании заявили, что Лондон намерен продолжать поставлять Украине вооружение, даже несмотря на переговоры о возможном прекращении огня. Пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера Дэйв Парес сообщил журналистам, что Британия всегда будет продолжать поддерживать Киев в военном отношении и что это заложено «во всех сценариях».

В Кремле между тем не раз заявляли, что поставки оружия Киеву затянут конфликт и не изменят его исхода.