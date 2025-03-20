Лондон отверг остановку поставок оружия Украине на время перемирия

Лондон не будет приостанавливать поставки оружия Украине на время возможного перемирия, заявили на Даунинг-стрит. В Кремль назвал ключевым условием для работы по урегулированию полное прекращение иностранной военной помощи Киеву

Правительство Великобритании не намерено приостанавливать поставки оружия Киеву на время возможного перемирия, заявил пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера Дэйв Парес. Его цитирует Bloomberg.

«Мы всегда будем продолжать поддерживать Украину в военном отношении», — сказал он журналистам в Лондоне.

Парес добавил, что это применимо «во всех сценариях», когда его спросили, допускает ли Лондон прекращение военной помощи Киеву по требованию России.

О том, что Великобритания не изменила позиции и намерена продолжать поставлять Украине вооружение, несмотря на переговоры о возможном прекращении огня, также пишет The Telegraph в X.

Bloomberg ранее сообщал со ссылкой на «осведомленные источники», что Россия потребовала приостановить все поставки оружия на Украину на время 30-дневного прекращения огня, которое предложили Вашингтон и Киев по итогам переговоров в Джидде.

По словам источников агентства, президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 13 марта назвал это обязательным условием для подписания соглашения о прекращении огня. Кремль 18 марта после телефонных переговоров Путина с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил, что «ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву».

Евросоюз, как и Великобритания, решил не прекращать поставки оружия Украине. Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми говорил, что Лондон и ЕС ведут переговоры об ускорении поставок оружия Украине перед возможным перемирием. США приостанавливали военную помощь Киеву в начале марта, но позднее возобновили ее.

Россия осуждает любую военную помощь Украине. В Кремле не раз заявляли, что это затянет конфликт и не изменит его исхода.