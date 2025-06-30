Депутат объяснил идею изменить схему оплаты услуг ЖКХ

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Один из авторов законопроекта о новой схеме оплаты коммунальных ресурсов для содержания общего имущества в многоквартирных домах и председатель комитета нижней палаты по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов («Единая Россия») объяснил в телеграм-канале, зачем в Госдуму внесли инициативу. На саму инициативу обратила внимание «РБК Недвижимость».

Пахомов считает, что законопроект, если его примут, должен не только исключить перерасчеты, но и обеспечить своевременную оплату поставленных ресурсов и привести к тому, что в квитанциях будут отображаться реальные показатели потребления дома.

«Мы предлагаем нашим законопроектом платить только за фактически потребленные ресурсы. <...> Для собственников это означает: справедливость и точность, т.е. оплата ровно за тот объем ресурсов (свет, вода и т.д.), который реально израсходован на содержание общего имущества за месяц. Ни копейки больше, ни копейки меньше», — написал он.



По словам Пахомова, нынешняя система неудобна как для граждан, так и для управляющих компаний: жильцы часто сталкиваются с неожиданными доплатами или долгим возвратом переплаченных средств, а управляющие компании (УК) рискуют накапливать долги перед ресурсоснабжающими организациями. Это, в свою очередь, может привести к ухудшению содержания многоэтажки и задержкам ремонта.

Законопроект предлагает изменить порядок начисления платы за воду и электричество, потребляемые на содержание общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Согласно законопроекту, расчет будут производить не по нормативам (усредненной расчетной величине), как сейчас, а по фактическим показаниям ОДПУ (общедомовых приборов учета) за каждый месяц.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число. Документ вступит в силу с 1 марта 2026 года.



Закон вместе с тем установил новый крайний срок предоставления платежного документа (включая электронную форму) — не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. В то время как раньше крайняя дата была 1-м числом.