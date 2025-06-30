Новый глава МИД Германии прибыл в Киев

Йоханн Вадефуль (Фото: Christian Mang / Reuters)

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибыл на Украину. Об этом он написал в X, выложив видео из поезда.

«Доброе утро из Украины», — подписал он ролик.

«Страна.ua» опубликовало фото Вадефуля с вокзала в Киеве. Он стал министром иностранных дел Германии в правительстве канцлера Фридриха Мерца с 6 мая 2025 года.

Вадефуль в конце мая говорил, что военный конфликт России и Украины завершится переговорами, это «было ясно с самого начала». В то же время он считает, что у Украины есть шансы занять сильную переговорную позицию.

В конце прошлой недели в Киев приезжал уходящий президент Польши Анджей Дуда.