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Военная операция на Украине ,  
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Новый глава МИД Германии прибыл в Киев

Новый глава МИД Германии Вадефуль прибыл в Киев
Сюжет
Военная операция на Украине
Йоханн Вадефуль
Йоханн Вадефуль (Фото: Christian Mang / Reuters)

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибыл на Украину. Об этом он написал в X, выложив видео из поезда.

«Доброе утро из Украины», — подписал он ролик.

«Страна.ua» опубликовало фото Вадефуля с вокзала в Киеве. Он стал министром иностранных дел Германии в правительстве канцлера Фридриха Мерца с 6 мая 2025 года.

Мерц заявил, что конфликт на Украине не решить военным путем
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Вадефуль в конце мая говорил, что военный конфликт России и Украины завершится переговорами, это «было ясно с самого начала». В то же время он считает, что у Украины есть шансы занять сильную переговорную позицию.

В конце прошлой недели в Киев приезжал уходящий президент Польши Анджей Дуда.

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Киев Украина Германия
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