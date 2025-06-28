Президент Польши Дуда приехал в Киев
Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, сообщило польское посольство на Украине в соцсети Х.
На железнодорожном вокзале Дуду встретил временный поверенный по делам Польши Петр Лукасевич.
Фото с Дудой опубликовал глава украинского МИДа Андрей Сибига. Он сообщил, что политик встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятиях по случаю Дня Конституции Украины 28 июня.
Нынешняя поездка станет последним визитом Дуды на Украину в должности президента Польши, отмечает NV.ua (он возглавил республику 6 августа 2015 года). На майских выборах главы государства победу одержал историк Кароль Навроцкий, которого поддержала консервативная партия «Право и справедливость». Официально он заступит на пост 6 августа.
Навроцкий обвиняет правительство премьер-министра Польши Дональда Туска во вредоносной для Польши политике. До выборов он утверждал, что Варшава должна встать на сторону президента США Дональда Трампа, даже когда тот критиковал Европу и угрожал прекратить поддержку Украины.
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