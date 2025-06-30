Трамп и Карни договорились заключить торговую сделку к 21 июля

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни договорились возобновить торговые переговоры, сообщила пресс-служба канадского правительства.

Стороны намерены согласовать сделку по торговле к 21 июля. Стороны вернулись к переговорам для установления «безопасных отношений между Канадой и Соединенными Штатами», говорится в сообщении.

«Новое правительство Канады всегда будет руководствоваться общим вкладом любого возможного соглашения в обеспечение наилучших интересов канадских рабочих и предприятий», — отметил канадский премьер-миинстр.

Министр финансов и государственных доходов Канады Франсуа-Филипп Шампань также заявил, что ради соглашения с Вашингтоном Оттава отменит налог на цифровые услуги, который должен был вступить в силу 30 июня.

Мера о новом налоге для технологических компаний — таких как Amazon, Google, Uber, Airbnb и других — предполагала, что с них возьмут 3-процентный налог от прибыли, полученной от цифровых услуг, предоставленных канадским пользователям в 2022 году.

В марте президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики. В том же месяце администрация США ввела 25-процентные тарифы на импортируемые сталь и алюминий (Канада — ключевой поставщик и того и другого), а также на все ввозимые в Штаты автомобили, включая продукцию американских марок, производимую за рубежом. Кроме того, США взимает 10-процентные тарифы с канадских энергоносителей и удобрений.

Оттава ответила зеркальными 25-процентными пошлинами. Глава Банка Канады Тифф Маклем назвал введенные США тарифы наиболее сильным сдерживающим фактором для канадской экономики.

Позднее Трамп заявил, что Штаты прекращают торговые переговоры с Канадой о пошлинах из-за намерения Оттавы ввести новый налог от прибыли на услуги для американских технологических компаний.