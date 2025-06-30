Трамп посетит новый изолятор для мигрантов, окруженный аллигаторами

Президент США Дональд Трамп 1 июля примет участие в церемонии открытия центра содержания мигрантов, окруженного болотами с аллигаторами, пишет Reuters.

Лагерь для мигрантов откроют в национальном парке Эверглейдс во Флориде. Центр будет располагаться на месте заброшенного учебного аэродрома.

На этой территории есть несколько водно-болотных угодий, в которых обитают аллигаторы и питоны. Местные чиновники называют изолятор «Аллигатор Алькатрас», отмечает Reuters.

Власти Флориды намерены содержать задержанных мигрантов в палатках под открытым небом, всего в центре будут содержать до 5 тыс. человек, пишет The Guardian.

На начальном этапе безопасность на базе будут обеспечивать около 100 военнослужащих. Строительство центра раскритиковали экологические организации, а также активисты по защите прав мигрантов и племя коренных американцев.

Во время своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что хочет депортировать «миллионы» нелегалов. В середине апреля администрация президента США также заявила о намерении в течение первого года его пребывания у власти депортировать до 1 млн мигрантов.

В начале июня Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран и ввел ограничения еще для семи государств. Полный запрет действует в отношении граждан Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы. Позднее The Washington Post сообщила о планах властей США ограничить въезд для граждан еще 36 стран.

В середине июня Трамп заявил, что в США необходимо усилить работу по задержанию и депортации нелегальных мигрантов, которые живут в крупнейших городах страны, включая Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Чикаго. По словам американского президента, сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля США следует «сделать все возможное для выполнения крайне важной задачи — реализации крупнейшей в истории операции по депортации» нелегальных мигрантов.