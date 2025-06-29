Президент Сербии Вучич выступит с обращением на фоне столкновений в Белграде

Вучич выступит с обращением к нации на фоне столкновений в Белграде

Волна массовых протестов продолжается с ноября, после обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде. Протестующие винят в трагедии коррупцию и требуют досрочных выборов. Накануне в центре Белграда произошли столкновения

Александр Вучич (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Президент Сербии Александр Вучич на фоне беспорядков в Белграде выступит с обращением в 11:00 по местному времени (12:00 мск), пишет Srbija danas.

Накануне вечером Вучич в обращении в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена) заявил, что «в конце концов Сербия всегда побеждает». «Они хотели уничтожить Сербию, но у них ничего не получилось. Да здравствует Сербия!» — написал он в соцсети и опубликовал фотографию, на которой держит сербский флаг.

Волна массовых протестов в Сербии продолжается с ноября прошлого года. Поводом стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Протестующие считают коррупцию причиной трагедии, они требуют досрочных выборов.

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Накануне после митинга на площади Славия в центре столицы произошли столкновения с полицией. Шестеро полицейских пострадали, заявил начальник полиции Драган Васильевич.

По его словам, вчера проходили два митинга, один из них, на площади Славия, завершился вскоре после 21:00, другой, у Пионерского парка и здания Народной скупщины, еще некоторое время продолжался. После окончания митинга на площади Славия часть протестующих направилась в сторону сторонников Вучича, которые собрались перед зданием парламента и в Пионерском парке. Они прорвали полицейское оцепление, начались столкновения, сказал Васильевич. Силовики применили слезоточивый газ против протестующих. Около десятка человек были задержаны.

Вучич обвиняет «западных инструкторов» в попытках устроить цветную революцию в Сербии.