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Военная операция на Украине ,  
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В Краснодарском крае объявили опасность атаки беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В Краснодарском крае объявили опасность атаки БПЛА, следует из оповещения в приложении МЧС.

«Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Сигнал поступил в 23:44 мск 29 июня. Жителей призвали отойти от окон и найти ближайшее укрытие без стекол.

Ранее в Минобороны сообщили о перехвате двух беспилотников над Азовским морем. На Крымском мосту закрыли движение для автомобилей, в регионе также объявили опасность атаки БПЛА.

Минобороны сообщило о перехвате двух дронов за час над Азовским морем
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В ночь на 28 июня средства противовоздушной обороны сбили над Россией 31 украинский БПЛА. Девять беспилотников уничтожили над Крымом, еще шесть — над Брянской областью, по пять дронов — над Смоленской областью и акваторией Черного моря. Два БПЛА сбили над Азовским морем, по одному — над Орловской, Белгородской, Калужской областями, а также над Краснодарским краем.

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Теги
Дарья Беспалько
Военная операция на Украине Краснодарский край беспилотники
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Минобороны сообщило о перехвате двух дронов за час над Азовским морем
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