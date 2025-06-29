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Общество ,  
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В Ростовской области троих мужчин задержали за двойное убийство

Фото: СУ СК России по Ростовской области
Фото: СУ СК России по Ростовской области

Троих мужчин задержали за двойное убийство в Верхнедонском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета в телеграм-канале.

По данным следствия, вечером 8 июня задержанные отдыхали на берегу реки Дон в Базковском хуторе и были пьяны. Из-за ссоры с еще одним мужчиной и его отцом фигуранты избили последних двух, а затем, пытаясь скрыть преступление, облили их бензином и подожгли. В результате один мужчина умер на месте, а второй скончался в больнице.

На троих задержанных завели дело по п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух лиц, совершенное группой лиц. Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Мужчин намерены заключить под стражу.

Как пишет телеграм-канал Baza, погибшие приехали на рыбалку на левый берег Дона в район хутора Заикинского. Когда они разложили удочки и выпили, к ним подошли трое местных жителей. После избиения и поджога один из нападавших позвонил в полицию и сказал, что рыбаки подожгли себя сами.

Сын скончался, а отца госпитализировали. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, мозговую кому 2-й степени, термические ожоги 2-й и 3-й степени площадью до 40% тела, а также множественные ссадины и ушибы головы и туловища, уточнил канал.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В марте в доме в станице Тацинской Ростовской области обнаружили тела 64-летней пожилой хозяйки помещения и ухаживавшей за ней 65-летней помощницы с признаками насильственной смерти. В конце июня региональное МВД сообщило, что готово заплатить 500 тыс. руб. за информацию, которая поможет установить и задержать преступника.

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Полина Харчевникова
Ростовская область двойное убийство Следственный комитет
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