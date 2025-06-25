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Общество ,  
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В Ростове полиция посулила ₽500 тыс. за информацию об убийце двух женщин

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Главное управление МВД по Ростовской области готово заплатить 500 тыс. руб. за информацию, которая поможет установить и задержать преступника, совершившего двойное убийство. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Сотрудники управления уголовного розыска разыскивают лиц, причастных к убийству двух женщин в Тацинском районе 16 марта 2025 года.

Ведомство гарантировало конфиденциальность и призвало граждан обращаться по номеру телефона областного МВД.

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Фото:Lynne Sladky / AP

В марте 2025 года в доме в станице Тацинской обнаружили тела 64-летней пожилой хозяйки помещения и ухаживавшей за ней 65-летней помощницы с признаками насильственной смерти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 105, ч. 2, п. «а» Уголовного кодекса — убийство двух или более лиц.

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Теги
Александра Озерова
Ростовская область МВД вознаграждение убийство розыск
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