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Торговая война США ,  
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Премьер Канады ответил на слова Трампа о прекращении торговых переговоров

Премьер Канады пообещал продолжить сложные переговоры с США после слов Трампа
Сюжет
Торговая война США

Канада намерена добиться снятия американских тарифов, продолжив «сложные» торговые переговоры с США, несмотря на угрозы президента Дональда Трампа полностью прервать диалог. Это в интересах канадцев, заявил премьер-министр страны Марк Карни, слова которого приводит CBC.

«Мы продолжим вести эти сложные переговоры в наилучших интересах канадцев», — сказал премьер. При этом, как сообщает телекомпания, он не уточнил, готова ли Оттава пойти на уступки.

Трамп ранее заявил, что Штаты прекращают торговые переговоры с Канадой о пошлинах из-за введения Оттавой нового налога на услуги для американских технологических компаний. «Канада — страна, с которой очень сложно вести торговлю», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Трамп также заявил, что в течение семи дней его администрация определит новый тарифный режим в отношении Канады.

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Марк Карни

С 30 июня в Канаде вступает в силу новый налог на цифровые услуги для крупных международных IT-компаний, таких как Amazon, Google, Uber и Airbnb. Ставка составит 3% от доходов, полученных от канадских пользователей за 2022 год. Налог будет применяться задним числом, итоговые выплаты оцениваются в $2 млрд.

Министр финансов Франсуа-Филипп Шампань заявил, что закон утвержден парламентом и будет применен, несмотря на торговое давление со стороны США.

Ранее администрация Дональда Трампа ввела 25-процентные тарифы на канадские сталь, алюминий и автомобили, а также 10% на энергоносители и удобрения. Оттава ответила зеркальными 25-процентными пошлинами на на ряд американских товаров, продукцию из алюминия и стали, а также ввозимые из США автомобили.

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Теги
Персоны
Полина Дуганова
Канада США Дональд Трамп Марк Карни тарифы налог пошлины
Марк Карни фото
Марк Карни
политик, премьер-министр Канады
16 марта 1965 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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