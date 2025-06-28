Премьер Канады ответил на слова Трампа о прекращении торговых переговоров

Канада намерена добиться снятия американских тарифов, продолжив «сложные» торговые переговоры с США, несмотря на угрозы президента Дональда Трампа полностью прервать диалог. Это в интересах канадцев, заявил премьер-министр страны Марк Карни, слова которого приводит CBC.



«Мы продолжим вести эти сложные переговоры в наилучших интересах канадцев», — сказал премьер. При этом, как сообщает телекомпания, он не уточнил, готова ли Оттава пойти на уступки.

Трамп ранее заявил, что Штаты прекращают торговые переговоры с Канадой о пошлинах из-за введения Оттавой нового налога на услуги для американских технологических компаний. «Канада — страна, с которой очень сложно вести торговлю», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Трамп также заявил, что в течение семи дней его администрация определит новый тарифный режим в отношении Канады.

С 30 июня в Канаде вступает в силу новый налог на цифровые услуги для крупных международных IT-компаний, таких как Amazon, Google, Uber и Airbnb. Ставка составит 3% от доходов, полученных от канадских пользователей за 2022 год. Налог будет применяться задним числом, итоговые выплаты оцениваются в $2 млрд.

Министр финансов Франсуа-Филипп Шампань заявил, что закон утвержден парламентом и будет применен, несмотря на торговое давление со стороны США.

Ранее администрация Дональда Трампа ввела 25-процентные тарифы на канадские сталь, алюминий и автомобили, а также 10% на энергоносители и удобрения. Оттава ответила зеркальными 25-процентными пошлинами на на ряд американских товаров, продукцию из алюминия и стали, а также ввозимые из США автомобили.