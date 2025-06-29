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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз рассказал о последствиях атаки БПЛА на Брянск

Губернатор Богомаз: при ударах дронами в Брянске пострадали два человека
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В результате налета украинских беспилотников на Брянск пострадали две женщины, сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, одной из пострадавших медицинскую помощь оказали на месте, а вторую доставили в больницу.

На месте работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, повреждены несколько автомобилей, а также фасады и окна в двух многоквартирных домах.

ВСУ нанесли удар дронами по Брянску
Политика
Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

Брянская область регулярно подвергается налетам украинских дронов.

27 июня в результате атаки четыре человека получили ранения, были повреждены более десятка домов.

26 июня Богомаз отметил, что все летящие на регион дроны за последние полтора-два месяца уничтожала ПВО, БПЛА не достигали целей.

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Александра Озерова
Брянск Александр Богомаз дроны пострадавшие
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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