Губернатор Богомаз: при ударах дронами в Брянске пострадали два человека

Богомаз рассказал о последствиях атаки БПЛА на Брянск

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В результате налета украинских беспилотников на Брянск пострадали две женщины, сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, одной из пострадавших медицинскую помощь оказали на месте, а вторую доставили в больницу.

На месте работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, повреждены несколько автомобилей, а также фасады и окна в двух многоквартирных домах.

Брянская область регулярно подвергается налетам украинских дронов.

27 июня в результате атаки четыре человека получили ранения, были повреждены более десятка домов.

26 июня Богомаз отметил, что все летящие на регион дроны за последние полтора-два месяца уничтожала ПВО, БПЛА не достигали целей.