Богомаз рассказал о последствиях атаки БПЛА на Брянск
В результате налета украинских беспилотников на Брянск пострадали две женщины, сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, одной из пострадавших медицинскую помощь оказали на месте, а вторую доставили в больницу.
На месте работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, повреждены несколько автомобилей, а также фасады и окна в двух многоквартирных домах.
Брянская область регулярно подвергается налетам украинских дронов.
27 июня в результате атаки четыре человека получили ранения, были повреждены более десятка домов.
26 июня Богомаз отметил, что все летящие на регион дроны за последние полтора-два месяца уничтожала ПВО, БПЛА не достигали целей.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года