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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ нанесли удар дронами по Брянску

Сюжет
Военная операция на Украине
Ранения в результате атаки получили четыре человека, повреждены более десятка домов. Днем ранее Богомаз говорил, что ПВО сбивает все летящие на Брянскую область дроны, они не достигают целей
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

В Брянске в результате украинского удара повреждены более десяти домов, есть раненые, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали город Брянск с помощью БПЛА. В результате варварского удара ранены четверо мирных жителей. В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказал он.

Прошедшей ночью над Брянской областью уничтожили в общей сложности шесть беспилотников, сообщало Минобороны. 26 июня Богомаз отмечал, что все летящие на регион дроны за последние полтора-два месяца уничтожала ПВО, БПЛА не достигали целей.

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Фото:Минобороны России

Вечером 26 июня беспилотники сбивали также близ Курска. Обломки БПЛА упали в деревне Ворошнево в пригороде, сгорели три хозпостройки. Никто не пострадал.

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Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Брянск ВСУ беспилотники Александр Богомаз
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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