ВСУ нанесли удар дронами по Брянску
В Брянске в результате украинского удара повреждены более десяти домов, есть раненые, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«ВСУ атаковали город Брянск с помощью БПЛА. В результате варварского удара ранены четверо мирных жителей. В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказал он.
Прошедшей ночью над Брянской областью уничтожили в общей сложности шесть беспилотников, сообщало Минобороны. 26 июня Богомаз отмечал, что все летящие на регион дроны за последние полтора-два месяца уничтожала ПВО, БПЛА не достигали целей.
Вечером 26 июня беспилотники сбивали также близ Курска. Обломки БПЛА упали в деревне Ворошнево в пригороде, сгорели три хозпостройки. Никто не пострадал.
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