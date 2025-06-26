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Военная операция на Украине ,  
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Все летящие на Брянскую область беспилотники ВСУ сбивает ПВО

Богомаз: в Брянской области сбиваются все украинские беспилотники
Сюжет
Военная операция на Украине

Все беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летят на Брянскую область, не достигают целей, их уничтожают средства противовоздушной обороны, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что безопасность над регионом была обеспечена усилением группировки со стороны Минобороны. Все подразделения выполняют те задачи, которые были перед ними поставлены, подчеркнул Богомаз.

«Если взять последние, наверное, полтора-два месяца, мы видим, что все беспилотники, что летят, они не достигают целей, и их сбивают наши ПВОшники», — передает его слова «РИА Новости».

Богомаз назвал стоимость программы восстановления Брянской области
Политика
Александр Богомаз

Приграничные российские регионы, в том числе Брянская область, регулярно подвергаются атакам беспилотников и обстрелам со стороны ВСУ. Так, за прошедшую ночь, как отчиталось Минобороны России, над регионом сбили шесть украинских дронов. Богомаз заявил об отсутствии пострадавших и повреждений.

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Персоны
Полина Харчевникова
Брянская область беспилотники Александр Богомаз
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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