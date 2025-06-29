 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд вынес приговор по делу о покушении на экс-вице-премьера Ингушетии

По делу о покушении на экс-вице-премьера Ингушетии Алихаджиева вынесли приговор

Суд в Подмосковье приговорил к 13 и 12 годам колонии строгого режима двух фигурантов дела о покушении на убийство помощника депутата Госдумы, бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Коновалову Василию Энверовичу окончательно назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Омарходжаеву Баширу Нажмудиновичу — уголовное наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год», — сказано в документах.

В сообщении отмечается, что оба фигуранта ранее были судимы. Коновалов был приговорен к шести годам по делу о наркотиках, Омарходжаев — к тому же сроку за незаконный оборот оружия, разбой и самоуправство.

Согласно материалам следствия, неизвестные лица предложили Омарходжаеву совершить убийство за вознаграждение в размере 20 млн руб. Он обратился к своему знакомому — гражданину Украины Коновалову, испытывавшему финансовые трудности, с которым ранее отбывал наказание в исправительном учреждении, и склонил его к совершению убийства.

Суд вынес приговор фигуранту дела о покушении на главу Крыма
Политика
Владимир Боднарь

Из общей суммы вознаграждения 15 млн руб. предназначались исполнителю Коновалову, тогда как 5 млн руб. должен был получить Омарходжаев.

Затем Омарходжаев передал Коновалову аванс в размере 500 тыс. руб., пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся у него информацию о предполагаемой жертве, которую выслеживали в течение месяца.

10 октября 2024 года в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева несколько раз выстрелили в его доме в деревне Лапино городского округа Одинцово. С двумя огнестрельными ранениями его отправили в реанимацию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
покушение помощник депутата приговор Московская область
Материалы по теме
Прилепин заявил, что осужденный за покушение на него «мечтает об обмене»
Политика
ТАСС рассказал детали дела о покушении, организованном экс-силовиками
Общество
Суд приговорил украинца к 25 годам за покушение на главу Энергодара
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
В эвакуированном торговом центре во Владивостоке не нашли утечку газа Общество, 09:11
Лавров исключил стратегическое поражение России Политика, 09:04
48 российских компаний объявили дивиденды в 2025 году: кто и сколько Инвестиции, 09:03
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
У полуострова Шкота во Владивостоке загорелся катамаран с туристами Общество, 08:44
Суд вынес приговор по делу о покушении на экс-вице-премьера Ингушетии Политика, 08:23
Как заправляться на 5 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil, 08:05
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Родители стали меньше следить за временем детей в соцсетях Общество, 08:01
Топурия завоевал оставленный Махачевым чемпионский титул UFC Спорт, 08:00
Во Владивостоке эвакуировали ТЦ из-за утечки неизвестного газа Общество, 07:36
Над тремя регионами России за ночь сбили три беспилотника Политика, 07:26
Посол заявил, что Норвегия мешает российским ученым на Шпицбергене Политика, 07:19
Сенат США одобрил законопроект Трампа об увеличении потолка госдолга Политика, 06:59
ГОСТ с требованиями к школьной форме вступит в силу 1 июля Общество, 06:42