По делу о покушении на экс-вице-премьера Ингушетии Алихаджиева вынесли приговор

Суд вынес приговор по делу о покушении на экс-вице-премьера Ингушетии

Суд в Подмосковье приговорил к 13 и 12 годам колонии строгого режима двух фигурантов дела о покушении на убийство помощника депутата Госдумы, бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Коновалову Василию Энверовичу окончательно назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Омарходжаеву Баширу Нажмудиновичу — уголовное наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год», — сказано в документах.

В сообщении отмечается, что оба фигуранта ранее были судимы. Коновалов был приговорен к шести годам по делу о наркотиках, Омарходжаев — к тому же сроку за незаконный оборот оружия, разбой и самоуправство.

Согласно материалам следствия, неизвестные лица предложили Омарходжаеву совершить убийство за вознаграждение в размере 20 млн руб. Он обратился к своему знакомому — гражданину Украины Коновалову, испытывавшему финансовые трудности, с которым ранее отбывал наказание в исправительном учреждении, и склонил его к совершению убийства.

Из общей суммы вознаграждения 15 млн руб. предназначались исполнителю Коновалову, тогда как 5 млн руб. должен был получить Омарходжаев.

Затем Омарходжаев передал Коновалову аванс в размере 500 тыс. руб., пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся у него информацию о предполагаемой жертве, которую выслеживали в течение месяца.

10 октября 2024 года в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева несколько раз выстрелили в его доме в деревне Лапино городского округа Одинцово. С двумя огнестрельными ранениями его отправили в реанимацию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на убийство.