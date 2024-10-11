В Подмосковье совершили покушение на экс-зампреда правительства Ингушетии
В Одинцово совершено покушение на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Аликхаджиева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на СК. Возбуждено уголовное дело по факту покушения в этом городе, сообщает ГСУ СК по области в телеграм-канале.
По данным издания, неизвестный выстрелил в экс-чиновника четыре раза, после чего скрылся. Аликхаджиева госпитализировали в реанимацию. О покушении на него также сообщают телеграм-каналы Baza и «112».
Шерип Аликхаджиев работает помощником депутата Госдумы Владимира Шаманова, пишет газета. В 2003 году президент Владимир Путин вручил Аликхаджиеву орден Мужества. Тогда тот возглавлял администрацию Шалинского района Чечни (республикой в то время руководил Ахмат Кадыров). В 2006 году Аликхаджиев стал зампредом правительства Ингушетии, пишет газета.
По версии подмосковного СК, 10 октября неизвестный, находясь на веранде дома в деревне Лапино, произвел не менее четырех выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в собственника дома. Тот получил два огнестрельных ранения и был доставлен в больницу.
«Коммерсантъ» пишет, что Аликхаджиева прооперировали.
По информации «112», неизвестный выстрелил в Аликхаджиева через окно веранды. Помощник депутата был дома один. После покушения он смог позвонить супруге, которая возвращалась домой после приема у врача, та сообщила родственникам. Ему вызвали скорую. По словам родственников, в последнее время никаких угроз Аликхаджиеву не поступало.
Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК).
В 2002 году на Аликхаджиева уже покушались, в то время он занимал должность главы районной администрации Шали. Экс-чиновник тогда говорил, что самодельное взрывное устройство было заложено в его рабочем кабинете. Взрывчатку обезвредили саперы.
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