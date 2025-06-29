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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ

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Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон в Куйбышевском районе Ростовской области, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано», — уточнил он.

Ранее Слюсарь сообщил, что в ночь на 27 июня средства ПВО сбили беспилотники в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах области и в городе Шахты. Пострадавших и повреждений в результате атаки нет.

Над Россией за три часа сбили 25 дронов
Общество

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

В ночь на 28 июня средства ПВО сбили над Россией 31 украинский дрон, сообщило Минобороны. Беспилотники сбили над Крымом, над Брянской, Смоленской, Орловской, Белгородской, Калужской областями, а также над акваторией Черного моря и Краснодарским краем.

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Теги
Евгений Вахляев
Юрий Слюсарь Ростовская область беспилотники Военная операция на Украине ВСУ Россия дроны
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