В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон в Куйбышевском районе Ростовской области, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
«Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано», — уточнил он.
Ранее Слюсарь сообщил, что в ночь на 27 июня средства ПВО сбили беспилотники в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах области и в городе Шахты. Пострадавших и повреждений в результате атаки нет.
После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.
В ночь на 28 июня средства ПВО сбили над Россией 31 украинский дрон, сообщило Минобороны. Беспилотники сбили над Крымом, над Брянской, Смоленской, Орловской, Белгородской, Калужской областями, а также над акваторией Черного моря и Краснодарским краем.
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