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Военная операция на Украине ,  
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Над Россией за три часа сбили 25 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили за почти три часа 25 украинских дроноы, сообщает пресс-служба Министерства обороны в телеграм-канале.

Беспилотники перехватили и уничтожили с 20.10 мск до 23.25 мск. Над Курской областью сбили 12 дронов, над Крымом — 10, еще три уничтожили над Орловской областью.

Медцентр пострадал при атаке БПЛА ВСУ на Курскую область
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Фото:Дарья Широкова / РБК

Накануне в военном ведомстве отчитались о 39 сбитых над Россией беспилотниках ВСУ за ночь.

Над Ростовской областью тогда уничтожили 19 дронов, над Волгоградской — 13, над Крымом — четыре. По одному беспилотнику сбили над Белгородской, Брянской и Самарской областями.

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Полина Дуганова
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