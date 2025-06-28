Над Россией за три часа сбили 25 дронов
Российские средства ПВО сбили за почти три часа 25 украинских дроноы, сообщает пресс-служба Министерства обороны в телеграм-канале.
Беспилотники перехватили и уничтожили с 20.10 мск до 23.25 мск. Над Курской областью сбили 12 дронов, над Крымом — 10, еще три уничтожили над Орловской областью.
Накануне в военном ведомстве отчитались о 39 сбитых над Россией беспилотниках ВСУ за ночь.
Над Ростовской областью тогда уничтожили 19 дронов, над Волгоградской — 13, над Крымом — четыре. По одному беспилотнику сбили над Белгородской, Брянской и Самарской областями.
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