Над Россией за три часа сбили 25 дронов

Российские средства ПВО сбили за почти три часа 25 украинских дроноы, сообщает пресс-служба Министерства обороны в телеграм-канале.



Беспилотники перехватили и уничтожили с 20.10 мск до 23.25 мск. Над Курской областью сбили 12 дронов, над Крымом — 10, еще три уничтожили над Орловской областью.

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