Польские военные подняли истребители из-за «активности России на Украине»
Самолеты Польши и стран-союзников поднялись в небо из-за «повышенной активности» дальней авиации России на Украине, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил в социальной сети Х.
В заявлении говорится, что военная авиация Польши и стран-союзников была задействована в ответ на предполагаемую активность российской авиации на Украине.
«Предупреждаем вас об активизации польской и союзной авиации, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в сообщении. Ведомство не уточняет, о каких союзниках идет речь.
В сообщении отмечается, что оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией.
Ранее Bild писала, что утром 27 июня истребители ВВС Германии подняли по тревоге для сопровождения российского самолета Ил-20М над Балтийским морем. По информации издания, воздушное судно вылетело из Калининграда без радиосвязи и без плана полета в сторону Польши и Германии.
Пилоты истребителей установили визуальный контакт с самолетом примерно в 100 км от побережья Германии. Как пишет Bild, Ил-20М продолжил полет в западном направлении, а затем развернулся на север, не нарушая воздушного пространства Германии.
Минобороны России подчеркивает, что все полеты военной авиации проводятся в соответствии с международным правом и правилами использования воздушного пространства. Ведомство также не раз заявляло, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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