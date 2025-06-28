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Политика ,  
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Германия подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой

Утром 27 июня истребители ВВС Германии подняли по тревоге для сопровождения российского самолета Ил-20М над Балтийским морем, сообщает Bild. По информации издания, воздушное судно вылетело из Калининграда без радиосвязи и без плана полета в сторону Польши и Германии.

Российский самолет c бортовым номером RF-95979 обнаружили радары НАТО в 9:02 по местному времени. В 9:16 по тревоге и по поручению альянса поднялась группа быстрого реагирования Бундесвера, а уже в 9:32 два истребителя Eurofighter вылетели с базы в Лааге.

Истребители достигли цели в 9:54. Визуальный контакт с самолетом пилоты установили в небе над польским городом Колобжег, примерно в 100 км от побережья Германии. Они сделали снимки.

Как пишет Bild, Ил-20М продолжил полет в западном направлении, а затем развернулся на север, не нарушая воздушного пространства Германии.

Немецкие истребители вернулись на базу в 11:10.

Минобороны России подчеркивает, что все полеты военной авиации проводятся в соответствии с международным правом и правилами использования воздушного пространства.

В Польше поднимали истребители из-за «активности России на Украине»
Политика
Фото:Björn Trotzki / Imago / Global Look Press

Ранее, 6 июня, в Германии подняли истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой. Тогда ВВС Германии аналогично подняли два истребителя Eurofighter в небо для сопровождения российского Ил-20. 

После обнаружения самолета НАТО подняло по тревоге дежурное звено ВВС Германии на авиабазе Росток-Лаге.

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Теги
Полина Дуганова
Германия истребители Россия Ил-20 Балтийское море
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