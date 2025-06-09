В Польше поднимали истребители из-за «активности России на Украине»
В ночь на 9 июня командование польской армии на три часа поднимало в воздушное пространство дежурные пары истребителей из-за «интенсивных действий России на Украине». Об этом оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в X.
Кроме того, в небо были подняты самолеты стран-союзников, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности. По сообщению ведомства, принятые меры были направлены на обеспечение безопасности на польской границе.
Через три часа операция была завершена. Нарушений воздушного пространства республики не зафиксировано.
Ранее, 23 мая 2025 года, Польша сообщила о перехвате Су-24 России над нейтральными водами Балтики. Министр обороны Польши заявил, что летевший бомбардировщик «выполнял опасные маневры», и добавил, что «это не случайная акция».
Также в феврале Польша сообщила о пролете над территорией своей страны российского военного самолета. Военные уточнили, что самолет летел из района Калининграда и попал на территорию Польши на максимальной глубине 6,5 км. Самолет тогда изменил курс сразу после того, как с пилотом связался дежурный польских вооруженных сил.
В Минобороны России регулярно заявляют, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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