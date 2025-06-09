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В Польше поднимали истребители из-за «активности России на Украине»

Польша на три часа поднимала истребители из-за «активности России на Украине»
Фото: Björn Trotzki / Imago / Global Look Press
Фото: Björn Trotzki / Imago / Global Look Press

В ночь на 9 июня командование польской армии на три часа поднимало в воздушное пространство дежурные пары истребителей из-за «интенсивных действий России на Украине». Об этом оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в X.

Кроме того, в небо были подняты самолеты стран-союзников, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности. По сообщению ведомства, принятые меры были направлены на обеспечение безопасности на польской границе.

Через три часа операция была завершена. Нарушений воздушного пространства республики не зафиксировано.

Польша заявила о перехвате Су-24 России над нейтральными водами Балтики
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Самолет&nbsp;Су-24

Ранее, 23 мая 2025 года, Польша сообщила о перехвате Су-24 России над нейтральными водами Балтики. Министр обороны Польши заявил, что летевший бомбардировщик «выполнял опасные маневры», и добавил, что «это не случайная акция».

Также в феврале Польша сообщила о пролете над территорией своей страны российского военного самолета. Военные уточнили, что самолет летел из района Калининграда и попал на территорию Польши на максимальной глубине 6,5 км. Самолет тогда изменил курс сразу после того, как с пилотом связался дежурный польских вооруженных сил.

В Минобороны России регулярно заявляют, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Александра Озерова
Польша авиация истребители боевая готовность
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