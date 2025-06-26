Работодатели стали чаще нанимать сотрудников предпенсионного возраста

Российские компании стали чаще звать на работу граждан предпенсионного возраста, приводят «Известия» подсчеты платформы для поиска работы Hh.ru.

Число приглашений, отправленных потенциальным работникам старше 50 лет, выросло за первые пять месяцев 2025-го на 95%, практически вдвое.

Такой интерес объясняется дефицитом кадров из-за демографический ситуации, а также связано с тем, что работники старшего возраста квалифицированнее, ответственнее и опытнее, чем молодые кадры. Более того, они обычно менее требовательны к размеру зарплаты и более лояльны к работодателю.

Соискателей предпенсионного возраста зовут как на руководящие должности, так и обычными сотрудниками в сферах логистики, продаж, строительства, недвижимости, производства, а также рабочим и обслуживающим персоналом.

Но, несмотря на такую тенденцию, гражданам старше 50 лет все еще сложнее найти работу, чем лицам более младшего возраста.

«Тем не менее, хотя лояльность работодателей к соискателям 50+ возросла, трудоустройство для таких людей все равно остается более сложной задачей, нежели для других возрастов. Но ситуация неравномерна — все зависит от профессиональной области», — заключила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Предпенсионеры — это граждане, которым осталось 5 лет или меньше до выхода на пенсию по старости. Для женщин этот возраст наступает с 55 лет, а для мужчин — с 60.