Во Львове и Кременчуге прогремели взрывы

Во Львове и Кременчуге ночью 29 июня прогремели взрывы, сообщают «Суспiльне» и «24 канал».

Сообщения о взрывах в Кременчуге появилось в 02:35 мск, во Львове — в 02:22 и 02:58 мск.



Львовская и Полтавская областные военные администрации сообщили о работе ПВО. Кроме того, по предварительной информации, в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий, произошел пожар.

Также «Суспiьне» сообщил о взрывах в Николаеве. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В ночь на 15 июня вооруженные силы России нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Как утверждало Минобороны, он снабжал горючим группировки ВСУ на Донбассе.