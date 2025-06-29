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Военная операция на Украине ,  
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Во Львове и Кременчуге прогремели взрывы

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Военная операция на Украине

Во Львове и Кременчуге ночью 29 июня прогремели взрывы, сообщают «Суспiльне» и «24 канал».

Сообщения о взрывах в Кременчуге появилось в 02:35 мск, во Львове — в 02:22 и 02:58 мск.

Львовская и Полтавская областные военные администрации сообщили о работе ПВО. Кроме того, по предварительной информации, в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий, произошел пожар.

Также «Суспiьне» сообщил о взрывах в Николаеве. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
Общество

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В ночь на 15 июня вооруженные силы России нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Как утверждало Минобороны, он снабжал горючим группировки ВСУ на Донбассе.

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Теги
Евгений Вахляев
Военная операция на Украине взрывы Львов Кременчуг Николаев Украина
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