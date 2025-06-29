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Общество ,  
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В России предложили снизить порог субсидий на ЖКУ

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов внесет в Госдуму законопроект с предложением снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов россиян на оплату услуг ЖКХ в совокупном доходе семьи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно законопроекту, действующий стандарт максимально допустимой доли расходов на ЖКХ в бюджете семьи опустится с 22 до 15%. Однако некоторым категориям населения могут снизить порог до 10% - речь идет об одиноких пенсионерах и многодетных семьях.

Нилов подчеркнул, что сегодня величина допустимых расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг определяется регионами, при этом региональные власти вправе устанавливать этот показатель ниже общефедерального уровня, но не выше. В частности, в Москве, норматив снижен до 10%, в то время как в большинстве дотационных регионов он сохраняется на максимальной отметке в 22%.

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Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

По мнению депутата, принятие инициативы даст возможность расширить круг малоимущих граждан, получающих государственную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг, а также сократит количество должников в сфере ЖКХ.

Ранее в Думе напомнили, что граждане, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают установленную долю от совокупности дохода семьи, могут получить субсидии на оплату соответствующих услуг. Субсидии составляют разницу между расходами семьи на услуги ЖКХ и допустимым уровнем расходов на них в определенном регионе. Выплату назначают на полгода, при этом ее можно продлить.

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