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Военная операция на Украине ,  
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Уходящий с поста президента Польши Дуда призвал Украину к терпению

Сюжет
Военная операция на Украине

Польский президент Анджей Дуда, покидающий свой пост, в субботу посетил Украину и призвал Киев проявить терпение во время передачи власти его преемнику Каролю Навроцкому, сообщает Reuters.

«Пожалуйста, наберитесь терпения. Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного не так, как кажется кандидату во время предвыборной кампании», — сказал Дуда журналистам на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В свою очередь, Зеленский заявил, что пригласит Навроцкого на Украину после его вступления в должность.

Избранный президент Польши выступил против членства Украины в Евросоюзе
Политика

Нынешняя поездка стала последним визитом Дуды на Украину на посту президента Польши. Он возглавил республику 6 августа 2015 года. На майских выборах главы государства победу одержал историк Кароль Навроцкий, которого поддержала консервативная партия «Право и справедливость». Официально он вступит в должность президента 6 августа.

Навроцкий ранее говорил о возможном изменении позиции Варшавы в отношении вступления Киева в западные альянсы, такие как НАТО и ЕС. В начале года он заявил, что не видит Украину ни в Европейском союзе, ни в НАТО — до тех пор, «пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы», как вопрос Волынской резни.

До выборов он утверждал, что Варшава должна встать на сторону президента США Дональда Трампа, даже когда тот критиковал Европу и угрожал прекратить поддержку Украины.

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Теги
Евгений Вахляев
Военная операция на Украине Польша Украина Владимир Зеленский Анджей Дуда Кароль Навроцкий
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