 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Мариуполе выбрали нового мэра

Сюжет
Военная операция на Украине

Новым мэром Мариуполя в ДНР стал экс-глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

«На внеочередной сессии горсовета Мариуполя депутаты единогласно поддержали кандидатуру Антона Кольцова на пост главы администрации города», — сказал Рогов. 

Прежний мэр Олег Моргун переходит на другую работу.

Полиция ДНР провела рейды по выявлению нелегальных мигрантов в Мариуполе
Общество

Кольцов родился в 1973 году в Череповце Вологодской области. В 1996 году он окончил Ярославскую государственную медицинскую академию, в 2003 году — Череповецкий государственный университет, а в 2010 году получил квалификацию «Мастер делового администрирования» в Академии народного хозяйства. Он выпускник «Школы губернаторов» (Высшей школы госуправления РАНХиГС).

В октябре 2016 года Кольцов занял должность первого заместителя губернатора Вологодской области, а в июле 2022 года возглавил правительство Запорожской области, покинув этот пост в апреле 2024 года.

В феврале власти Мариуполя утвердили новые герб и флаг города. Они были разработаны профильными специалистами на основании ранее существовавших гербов Мариуполя.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Мариуполь ДНР глава города
Материалы по теме
Кинокомпания BBG заявила о непричастности к повреждению связи в Мариуполе
Политика
ФСБ предотвратила теракт у здания районной администрации в Мариуполе
Политика
Путин призвал не отселять жителей Мариуполя далеко от их прежних домов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Любимова прибыла с рабочим визитом в КНДР Политика, 01:28
В аэропортах пяти российских городов ограничили полеты Политика, 01:15
МВД Сербии пообещало арестовать напавших на полицию протестующих Политика, 01:07
Спикер парламента заявила, что протестующие призвали к «убийству Сербии» Политика, 00:55
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
Вучич вышел к протестующим в Белграде и призвал их к миру Политика, 00:30
Стычки во время протестов в Белграде. Видео Политика, 00:24
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В Мариуполе выбрали нового мэра Политика, 00:23
В Москве мужчина упал между поездом и платформой и погиб Общество, 00:10
В Петербурге начался праздник «Алые паруса» Общество, 28 июн, 23:59
В Одинцово мальчик умер после наезда автомобиля Общество, 28 июн, 23:38
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе одного из основателей ХАМАС Политика, 28 июн, 23:27
В Киеве сработала ПВО Политика, 28 июн, 23:16
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 28 июн, 23:05