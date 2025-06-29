В Мариуполе выбрали нового мэра

Новым мэром Мариуполя в ДНР стал экс-глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

«На внеочередной сессии горсовета Мариуполя депутаты единогласно поддержали кандидатуру Антона Кольцова на пост главы администрации города», — сказал Рогов.

Прежний мэр Олег Моргун переходит на другую работу.

Кольцов родился в 1973 году в Череповце Вологодской области. В 1996 году он окончил Ярославскую государственную медицинскую академию, в 2003 году — Череповецкий государственный университет, а в 2010 году получил квалификацию «Мастер делового администрирования» в Академии народного хозяйства. Он выпускник «Школы губернаторов» (Высшей школы госуправления РАНХиГС).

В октябре 2016 года Кольцов занял должность первого заместителя губернатора Вологодской области, а в июле 2022 года возглавил правительство Запорожской области, покинув этот пост в апреле 2024 года.

В феврале власти Мариуполя утвердили новые герб и флаг города. Они были разработаны профильными специалистами на основании ранее существовавших гербов Мариуполя.