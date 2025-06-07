Полиция ДНР провела рейды по выявлению нелегальных мигрантов в Мариуполе

Сотрудники МВД по ДНР совместно с УФСБ провели проверки строительных компаний в Мариуполе с целью выявления нарушений миграционного законодательства. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В ходе рейдов правоохранители выявили 215 иностранных граждан, находящихся на территории региона. По итогам проверок возбуждено четыре уголовных дела по статье 327 Уголовного кодекса — подделка документов, составлено 39 административных протоколов за нарушение правил въезда и пребывания в России.

«Полицейские выявили поддельные документы: отрывные части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, а также штампы пересечения границы с признаками подделки», — уточнили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что мероприятия были направлены на предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых иностранными гражданами.

Ранее полицейские провели масштабную проверку мигрантов в Санкт-Петербурге, в ходе которой были проверены около 5 тыс. иностранных граждан.

По данным пресс-службы регионального МВД, более 200 человек доставили в отделы полиции для дальнейшего административного разбирательства.

«Большинство доставленных отделались штрафами и уведомлениями о необходимости устранения нарушений. Однако почти 30 иностранцев, допустивших грубые нарушения миграционного законодательства, уведомлены о необходимости покинуть территорию нашей страны», — заявили в МВД.

Проверки проводились в рамках мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства.