Полиция ДНР провела рейды по выявлению нелегальных мигрантов в Мариуполе
Сотрудники МВД по ДНР совместно с УФСБ провели проверки строительных компаний в Мариуполе с целью выявления нарушений миграционного законодательства. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по региону.
В ходе рейдов правоохранители выявили 215 иностранных граждан, находящихся на территории региона. По итогам проверок возбуждено четыре уголовных дела по статье 327 Уголовного кодекса — подделка документов, составлено 39 административных протоколов за нарушение правил въезда и пребывания в России.
«Полицейские выявили поддельные документы: отрывные части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, а также штампы пересечения границы с признаками подделки», — уточнили в ведомстве.
В МВД подчеркнули, что мероприятия были направлены на предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых иностранными гражданами.
Ранее полицейские провели масштабную проверку мигрантов в Санкт-Петербурге, в ходе которой были проверены около 5 тыс. иностранных граждан.
По данным пресс-службы регионального МВД, более 200 человек доставили в отделы полиции для дальнейшего административного разбирательства.
«Большинство доставленных отделались штрафами и уведомлениями о необходимости устранения нарушений. Однако почти 30 иностранцев, допустивших грубые нарушения миграционного законодательства, уведомлены о необходимости покинуть территорию нашей страны», — заявили в МВД.
Проверки проводились в рамках мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп поселил канцлера Германии в розовой спальне
Умер соонователь «Аквариума» и автор песни «Гибралтар-Лабрадор»
Мужчина прошел более 100 километров холодильником на спине ради покойной жены
На похищенного с Ярославского вокзала блогера завели уголовное дело
Москвичу грозит срок за отправку немецких госнаград
В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва
Скандал Трампа и Маска стал публичным. Подробности
В Хабаровском крае опрокинулся автобус с детьми. Детали
Politico: Белый дом примет меры для решения конфликта между Маском и Трампом
Atlantic: Трамп выразил недовольство Зеленским из-за действий в отношении России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов