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Военная операция на Украине ,  
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Власти Мариуполя утвердили новые герб и флаг

Сюжет
Военная операция на Украине

Флаг&nbsp;Мариуполя
Герб&nbsp;Мариуполя
Флаг&nbsp;Мариуполя
Герб&nbsp;Мариуполя
Флаг Мариуполя
(Фото: morgun_ov / Telegram)
Герб Мариуполя
(Фото: morgun_ov / Telegram)

Власти Мариуполя утвердили новые официальные символы города, сообщил врио главы городского округа Олег Моргун.

«Новые флаг и герб разработаны профильными специалистами на основании ранее существовавших гербов города Мариуполя», — написал он.

По его словам, бело-синий фон герба обозначает расположение Мариуполя на берегу Азовского моря и исторические особенности основания города. Серебряный (белый) цвет верхней части герба также символизирует металлургию как одну из основ экономики города.

Якорь означает, что Мариуполь является важным морским портом, добавил Моргун.

Он отметил, что флаг составлен на основе герба городского округа и повторяет его символику.

Новым регионам рекомендовали сохранить «старые гербы»
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Герб Донецка

ДНР (Мариуполь расположен на юго-западе республики) и ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам прошедших в сентябре 2022 года референдумов, на которых более 85% участников высказались за вхождение территорий в состав России. В конце сентября в Кремле прошло подписание договоров о принятии этих регионов в состав Федерации, 5 октября Владимир Путин подписал соответствующие законы.

В конце декабря 2024 года Геральдический совет при президенте рекомендовал сохранить историческую символику на новых территориях и в муниципальных районах новых регионов России. Тогда в ведомстве отметили историческую ценность старых гербов, так как некоторые из них были созданы еще в царские времена.

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