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Общество ,  
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В Москве мужчина упал между поездом и платформой и погиб

В столице на станции Лосиноостровская мужчина попал в полость между платформой и поездом и погиб, сообщает агентство «Москва».

После этого движение электричек приостановили на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД).

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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

В начале мая произошел сбой в движении поездов Савеловского направления МЖД. Причиной стала плохая погода и обрушение деревьев на железнодорожную инфраструктуру. До этого на Московский регион обрушился снегопад.

В конце февраля по техническим причинам приостанавливали движение поездов по МЦД в Москве через участок Царицыно — Перерва в сторону Нахабино.

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