В Москве мужчина упал между поездом и платформой и погиб

В столице на станции Лосиноостровская мужчина попал в полость между платформой и поездом и погиб, сообщает агентство «Москва».

После этого движение электричек приостановили на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД).

В начале мая произошел сбой в движении поездов Савеловского направления МЖД. Причиной стала плохая погода и обрушение деревьев на железнодорожную инфраструктуру. До этого на Московский регион обрушился снегопад.



В конце февраля по техническим причинам приостанавливали движение поездов по МЦД в Москве через участок Царицыно — Перерва в сторону Нахабино.