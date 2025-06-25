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Общество ,  
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В Подмосковье двух студентов насмерть придавило трубами в грузовом поезде

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Двух студентов насмерть придавило трубами в вагоне грузового поезда в подмосковной Ивантеевке, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что юноши пропали без вести еще 21 июня.

По информации MSK1.ru, речь идет о студентах МГСУ — 19-летнем Филиппе Утвенко из Ростова-на-Дону и 18-летнем Всеволоде Россыпнове из Петрозаводска. Как рассказала изданию мать Утвенко, юноши хотели доехать в товарном поезде до Ярославля.

Вагон, в котором они находились, был гружен арматурой, и во время движения состава студентов придавило тяжелыми металлоконструкциями. Тела юношей нашли при разгрузке вагона в Ивантеевке, родители опознали их на месте, пишет MSK1.ru.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Источники издания в экстренных службах также подтвердили, что смерть студентов носила ненасильственный характер.

В апреле следователи обнаружили тело несовершеннолетней девушки на крыше электрички между станциями Электроугли и 33-й километр Горьковского направления Московской железной дороги.

В ходе осмотра на теле погибшей были обнаружены следы электротравмы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека).

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