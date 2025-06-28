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Война Израиля с ХАМАС ,  
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ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе одного из основателей ХАМАС

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) сообщили о ликвидации одного из основателей палестинского исламистского движения ХАМАС Хакама Мухаммада Иссы аль-Иссы, соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ.

«Он [аль-Исса] занимал высокопоставленную должность в военном крыле ХАМАС и считался одним из основателей этой террористической организации», — заявили израильские военные.

Совместная операция военных ведомств состоялась в пятницу 27 июня в районе Сабра в городе Газа.

По информации ЦАХАЛ, аль-Исса занимал пост главы штаба боевой поддержки в структуре ХАМАС и был одним из ключевых командиров группировки. Военные утверждают, что аль-Исса сыграл важную роль в подготовке и реализации атаки на Израиль 7 октября 2023 года, в ходе которой члены ХАМАС вторглись на территорию Израиля и захватили 251 заложника.

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Ранее ЦАХАЛ сообщил о гибели двух высокопоставленных командиров «Аль-Кудс» зарубежного крыла Корпуса стражей исламской революции (КСИР)

В результате удара по району Кума в ночь на 21 июня был ликвидирован Саид Изади — командующий палестинским направлением «Аль-Кудс». По информации израильской армии, он координировал взаимодействие между КСИР и ХАМАС, а также сыграл ключевую роль в подготовке нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

ЦАХАЛ также заявила об устранении в результате авиаудара в Западном Иране Бехнама Шахрияри — другого командира «Аль-Кудс». По информации израильских военных, Шахрияри обеспечивал ракетами ХАМАС, «Хезболлу», хуситов и другие организации.

Израильская армия утверждает, что оба ликвидированных командира играли важную роль в координации действий Ирана и его союзников в регионе.

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Теги
Плугина Ирина
Израиль ЦАХАЛ ХАМАС Газа ликвидация
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