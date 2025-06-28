МАК расследует крушение легкомоторного самолета Як-18Т под Коломной

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) займется расследованием крушения легкомоторного самолета Як-18Т, произошедшего 28 июня под Коломной. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем», — говорится в сообщении.

Он добавил, что в расследовании также примет участие Центральное межрегиональное территориальное управление (МТУ) Росавиации.

В Росавиации отметили, что расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

Инцидент произошел днем 28 июня у деревни Паново под Коломной. Самолет Як-18Т вылетел с близлежащего аэродрома Северка, в 15 км от аэродрома самолет упал и загорелся. Пожар был потушен на площади 5 кв. м. Находившиеся на борту четыре человека погибли.

По предварительной версии Следственного комитета, крушение произошло при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа и последующем столкновении с землей.