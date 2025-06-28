 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Четыре человека погибли при падении легкомоторного самолета под Коломной

Фото: ГУ МЧС России по Московской области
Фото: ГУ МЧС России по Московской области

В Подмосковье близ Коломны упал легкомоторный самолет Як-18Т, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Воздушное судно упало в районе деревни Паново в 8 км к юго-западу от Коломны. Як-18Т загорелся. Пожар потушили на площади в 5 кв. м.

«Предварительно, погибли четыре человека, на земле разрушений нет», — добавили в МЧС.

Самолет вылетел с аэродрома Северка, который находится примерно в 15 км от места падения. Сообщение о крушении поступило в 13:38, пожар потушили в 14:10.

В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры подтвердили факт происшествия, детали уточняются.

По данным Mash, предварительная причина катастрофы — неисправность двигателя из-за перегрева.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Западного МСУТ СК.

В Приморском крае при падении легкомоторного самолета погиб пилот
Общество

Утром 28 июня в Приморском крае потерпел крушение еще один легкомоторный самолет — ЗЛИН-142. Он рухнул рядом с аэродромом Новонежино. Погиб пилот 1969 года рождения. По предварительным данным, собственник самолета передал его погибшему для отработки навыков пилотирования, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Московская область самолет авиакатастрофа
Материалы по теме
Легкомоторный самолет аварийно приземлился на пляж в Кронштадте
Общество
В штате Нью-Йорк разбился легкомоторный самолет
Общество
В США легкомоторный самолет упал на жилой дом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Хуситы заявили о новой ракетной атаке по израильскому городу Беэр-Шева Политика, 16:16
Иран решил больше не пускать главу МАГАТЭ на свои ядерные объекты Политика, 16:05
Клуб Дзюбы продлил контракт с капитаном Спорт, 16:02
Появились кадры с места крушения легкомоторного Як-18Т в Подмосковье Общество, 16:01
Из-за «Алых парусов» перекрыли набережную Невы Общество, 15:38
Сервис «Суточно.ру» раскрыл потенциальный размер IPO Инвестиции, 15:37
Путин поздравил россиян с Днем молодежи Общество, 15:37
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Власти решили снизить штрафы в законопроекте о платформенной экономике Технологии и медиа, 15:36
The Times узнала, что Израиль готовил операцию против Ирана 15 лет Политика, 15:23
Клопп назвал новый формат клубного ЧМ худшей идеей в истории футбола Спорт, 15:23
В Госдуме предупредили Киев об ответе в случае наращивания ударов БПЛА Политика, 15:08
Владелец KDL и Hadassah допустил IPO в 2025 году Инвестиции, 15:05
Четыре человека погибли при падении легкомоторного самолета под Коломной Общество, 14:57
СК назвал членами преступной группы задержанных на Урале азербайджанцев Политика, 14:51