Четыре человека погибли при падении легкомоторного самолета под Коломной
В Подмосковье близ Коломны упал легкомоторный самолет Як-18Т, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
Воздушное судно упало в районе деревни Паново в 8 км к юго-западу от Коломны. Як-18Т загорелся. Пожар потушили на площади в 5 кв. м.
«Предварительно, погибли четыре человека, на земле разрушений нет», — добавили в МЧС.
Самолет вылетел с аэродрома Северка, который находится примерно в 15 км от места падения. Сообщение о крушении поступило в 13:38, пожар потушили в 14:10.
В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры подтвердили факт происшествия, детали уточняются.
По данным Mash, предварительная причина катастрофы — неисправность двигателя из-за перегрева.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Западного МСУТ СК.
Утром 28 июня в Приморском крае потерпел крушение еще один легкомоторный самолет — ЗЛИН-142. Он рухнул рядом с аэродромом Новонежино. Погиб пилот 1969 года рождения. По предварительным данным, собственник самолета передал его погибшему для отработки навыков пилотирования, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
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